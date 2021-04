Anchieta oferece cursos gratuitos nas áreas turística e gastronômica

Por Redação - Redação 10

A secretaria de Turismo de Anchieta, em parceria com a Escola de Turismo do Mepes (Eftur), está oferecendo cursos gratuitos on-line na área turística. As opções são exclusivas para moradores de Anchieta. Os cursos são: Sanduíches e suas variações e Recepção.

As inscrições já podem ser feitas pelo telefone (28) 99883-0870 ou na sede da EFTUR, que fica localizada na Rua Costa Pereira, ao lado do hospital do Mepes,no centro de Anchieta. Após a inscrição o aluno recebe os dados para acessar o link contendo as aulas.

Cursos disponíveis

Sanduíches e suas variações

Inscrições: 22 e 23 de abril.

Recepção

Inscrições: 26 e 27 abril

