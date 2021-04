Amigos se unem para doar cestas básicas a famílias afetadas pela pandemia em Alegre

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 88

Um casal de amigos vem fazendo a diferença no dia-a-dia de famílias em situação de vulnerabilidade social e que foram muito afetadas com a pandemia, no município de Alegre, na região do Caparaó capixaba.

Willian Cirico, e a amiga dele, Renata Heitor já promoviam ações sociais na cidade, como distribuição de presentes no Natal e no Dia das Crianças, além de comprar materiais escolares para crianças carentes no início das aulas e alguns outros eventos para ajudar àqueles que mais precisam.

Mas foi com a pandemia do novo coronavírus, que dificultou ainda mais a vida destes moradores, que o projeto ‘Alegre cada vez mais alegre’ precisava ajudar essas famílias, ao menos, a ter a comida na mesa.

A ideia de arrecadar cestas básicas e distribuir para a comunidade carente surgiu quando alguns conhecidos de Willian passaram a procurá-lo e pedir ajuda para comprar comida.

A partir daí, os amigos se uniram e iniciaram uma campanha para arrecadar os alimentos. Além disso, eles foram até o supermercado onde a cesta básica tinha o menor preço, e fecharam junto a gerência, um valor especial para àqueles que adquirissem cestas destinadas à ação.

No último final de semana, os fundadores do projeto – que contaram com a ajuda de muitos voluntários – entregaram cerca de 60 cestas de alimentos para os moradores previamente cadastrados por eles.

Outra boa notícia é que o projeto conseguiu garantir pelos próximos meses a doação de mais cestas, podendo suprir o recurso para as famílias necessitadas. Segundo Willian, a motivação para auxiliar essas pessoas, neste momento de dificuldade, vem das histórias e dos pedidos de ajuda que ele e Renata recebem.

“A sensação de ajudar o próximo é indescritível. Por meio do projeto conseguimos garantir o básico a essas famílias, que é a alimentação. Visitamos uma família para fazer o cadastro e, quando chegamos na casa, a mulher estava fazendo sopa de banana verde para dar aos filhos, porque todo alimento havia acabado. Imediatamente entregamos a cesta.”, disse.

Em outro caso, Willian conta que os moradores de uma residência tinham um único pacote de arroz para comer naquela semana, que estragou com as chuvas de granizo que caíram no início desse mês, quando a casa teve o telhado danificado pelas pedras de gelo e a residência inundada pelas chuvas. Eles não tinham mais o que comer.

Quem quiser ajudar o grupo pode entrar em contato por meio do 28 988093999 e falar com Renata ou 28 999502879 e entrar em contato com William.

