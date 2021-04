Advogada tem casa atingida por sete disparos de arma de fogo em Iúna

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 23

A advogada Elzeni da Silva Oliveira, secretária da Comissão de Direito Notarial e Registral da 16ª Subseção da OAB, no município de Iúna, sofreu um atentado nesta sexta-feira (9), após ter sua residência alvejada por sete tiros, disparados por uma dupla em uma moto.

Os disparos quebraram vidros da varanda e provocaram um grande susto para a família da advogada. De acordo com relatos encaminhados ao presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, há suspeita de que o atentado esteja ligado com a prática da advocacia trabalhista.

Os tiros atingiram o vidro da sacada, a porta de vidro que dá acesso à sala e o forro de gesso do teto. Os autores dos disparos, segundo informações de populares, seguiram em sentido ao bairro Quilombo.

OAB-ES cobra apuração

O presidente José Carlos Rizk Filho enviou ofício na manhã de sábado (10) ao governador Renato Casagrande e à Secretaria de Estado de Segurança Pública pedindo apuração rápida e rigorosa sobre o atentado e também ofereceu o serviço de segurança para a advogada.

“Existe uma grave suspeita de que o fato de ela ter ajuizado uma ação trabalhista possa ter culminado nesses fatos extremamente graves. A advocacia não tem medo e não vai se calar. Não existe esse tipo de intimidação. Nós oficiamos o governador e o secretário de Segurança para que haja uma apuração imediata desses fatos”, declarou.

No ofício ao governador, Rizk Filho informou os procedimentos adotados pela Ordem. “A Seccional, juntamente com a Comissão de Defesa das Prerrogativas, prontamente destacou um grupo de membros para prestar a devida assistência à advogada agredida, fazendo os registros e solicitações para que haja a firme apuração dos fatos por parte desta Ordem, visando responsabilizar, caso as suspeitas se confirmem, aqueles que ostentam escárnio à legislação e não se inibem em agredir a advocacia no exercício da profissão”, destacou o presidente.

Nota de repúdio

A Comissão da Mulher Advogada emitiu uma nota de repúdio ao atentado contra a vida da advogada Elzeni da Silva Oliveira. Na nota, a presidente Anabela Galvão, manifestou solidariedade, se colocando à disposição para apoiá-la.

“Não vamos tolerar situações como essa, principalmente no momento atual, onde, devido a pandemia, as mulheres estão sendo diretamente atingidas, devido o aumento do número da violência doméstica. A violência contra a mulher advogada, no exercício da advocacia, também será combatida pela Comissão”, disse Anabela.

