Adega Aqui: Sommelier dá dicas sobre vinhos que podem ser degustados no fim de semana

Por Alissandra Mendes - Alissandra Mendes 10

Advertisement

Advertisement

O fim de semana chegou e que tal um vinho para relaxar? O enófilo e sommelier, Eduardo Gonçalves, colunista do SobreTudo, deu dicas sobre quais vinhos degustar e relaxar depois de uma semana de trabalho.

Continua depois da publicidade

No quadro Adega do Aqui, Eduardo contou um pouco sobre a história do vinho e falou sobre o aumento do consumo durante o período de pandemia e a produção brasileira. “O Brasil tem uma ótima produção e está em crescimento. Teremos uma boa safra para frente”, disse.

Para o fim de semana, Eduardo ressaltou que a indicação do vinho vai variar de acordo com o cardápio. “Tudo do vinho depende. Depende da comida. Uma feijoada: que vinho harmonizar? O correto é comprar o vinho e pensar que prato vamos harmonizar com ele. Uma dica: vinhos leves, com comidas leves. Vinho branco, rosé e espumantes, são mais leves”, continua.

Assista a entrevista completa!

Continua depois da publicidade

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].