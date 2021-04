Ações de combate ao crime são intensificadas no Caparaó 

Por Redação - Redação 31

Policiais militares do 3º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Alegre, unidade que abrange os municípios do Caparaó, têm realizado ações preventivas durante as madrugadas nas áreas mais perigosas, além de abordagens pessoais, bloqueios em pontos estratégicos e monitoramento de criminosos que estejam atuando nas regiões.

A polícia destaca, ainda, que essas ações têm tido resultado positivo, como a repressão contra o tráfico de drogas, a prisão de bandidos, e a queda no número de roubos e furtos.

Segundo o batalhão, essas estratégias são necessárias, principalmente, em meio à pandemia, momento em que comércios e estabelecimentos ficam fechados para conter a proliferação da doença e acabam ficando vulneráveis à ação de criminosos.

Para Bariani, comandante do 3º BPM, a colaboração da população é fundamental no combate ao crime, como instalação de câmeras de segurança, sensores, alarmes, e todos os aparatos que ajudem a polícia, além, é claro, das denúncias que podem ser feitas por meio do 181 e 190.

