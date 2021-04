Acidente deixa mãe e filha feridas em avenida de Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 523

Duas mulheres precisaram ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros após sofrerem um acidente na manhã desta quinta-feira (1) na Avenida Jones do Santos Neves, na altura do bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo populares, as vítimas, mãe e filha, estavam em uma Honda Biz e foram atingidas por um veículo, mas a dinâmica do acidente não foi informada.

Bombeiros fizeram os primeiros socorros no local e encaminharam as mulheres para um hospital particular do município. Inicialmente, o condutor do veículo teria sofrido apenas lesões leves.

