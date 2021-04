Acidente com carreta com produto perigoso deixa um morto em Rio Novo do Sul; BR-101 está interditada

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1345

Uma carreta que transportava peróxido de hidrogênio se envolveu num acidente e tombou no km 387 da BR-101, em Rio Novo do Sul, por volta das 17h30 deste domingo (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a via está interditada por conta do material transportado, considerado perigoso. Uma pessoa morreu na batida.

As primeiras informações dão conta que o motorista da carreta seguia no sentido Rio de Janeiro e chegou a atingir um outro caminhão, carregado de papelão, além de um carro de passeio. Na noite deste domingo, a PRF informou, nas redes sociais, que até às 20h a pista ainda estava totalmente interditada e sem previsão de liberação.

“Permanece interdição total na BR 101, km 387, Rio Novo do Sul. Tombamento de veículo de carga, transportando produto perigoso (peróxido de hidrogênio). 1 vítima fatal. Sem previsão de liberação. Evite a BR101, entre Rio Novo do Sul e Iconha. Alternativa: ES-060 (litoral).”

