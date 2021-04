Quatro cidades do Sul do ES ficam em risco moderado para Covid na próxima semana

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 1503

Advertisement

Advertisement

Mais três municípios do Sul do Espírito Santo vão passar para risco moderado na próxima semana: Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço e Iconha. Ibitirama, que já estava na categoria, permanece. As informações foram repassadas na noite desta sexta-feira (16), em pronunciamento do governador Renato Casagrande. No total, 30 cidades permanecem no risco extremo, 39 em risco alto e nove no moderado. Nenhum município do Estado está em risco baixo.

Continua depois da publicidade

Casagrande também falou de algumas mudanças, por conta do feriado de Tiradentes, na quarta-feira (21). Nos municípios em risco extremo, ao invés de as atividades serão permitidas na terça, quinta e sexta. Na quarta, não haverá serviço de ônibus coletivo e nem será permitido o funcionamento dos comércios.

Para aqueles municípios que estão no risco alto, será permitido o atendimento presencial e individual de alunos. No risco moderado, podem ser mescladas atividades presenciais e remotas.

Veja o que pode e o que não pode em cada categoria de risco:

Continua depois da publicidade

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].