Marília Mendonça lança nova música e clipe: 'Rosa Embriagada'

Marília Mendonça lançou uma nova música nesta sexta-feira, 30. ‘Rosa Embriagada’ já está disponível em todas as plataformas de streaming, assim como o clipe, que foi lançado no canal do Youtube da cantora.

Este é o quarto lançamento, de um total de cinco singles autorais, que compõem o novo projeto da sertaneja. As canções anteriores, Deprê, Foi Por Conveniência e Troca de Calçada, seguem figurando no Top 200 Brasil, desde janeiro. A última faixa, Nosso Amor Envelheceu, será lançada em breve.

Sobre Rosa Embriagada, Marília revelou detalhes e curiosidades sobre a composição. “Em um dia comum, meu parceiro Tchula me buscou em casa e, como várias vezes aconteceu, não tínhamos um tema ou melodia pronta. A gente estava sempre esperando cair do céu”, iniciou ela.

“Eu estava dedilhando o violão e, de repente, vi um vaso de madeira, que tinha o formato de uma garrafa de cerveja, com uma flor e uma frase sussurrada: ‘Uma rosa tão bonita dentro de uma garrafa’. Bastou isso para que a inspiração viesse! Me lembro da euforia quando terminamos, uma das nossas composições preferidas, que tem tanta história, que ela por si só não se traduz”, contou Mendonça.

Marília cantou a música pela primeira vez em sua live Vem Aí, em outubro do ano passado. Os fãs poderão conferir uma nova apresentação no próximo show online da cantora, no dia 15 de maio, em seu canal no Youtube. “Rosa Embriagada é mais uma canção que eu gravei na última live e estava muito ansiosa para lançar. Com certeza farei uma versão super especial no próximo dia 15”, disse a artista.

