No 'BBB 21', participantes irão se reunir no fim do programa dentro da casa

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

A TV Globo decidiu reunir todos os participantes do Big Brother Brasil 21 logo após o fim do programa, que será na próxima terça-feira, 4. Eles terão a oportunidade de voltar a casa, no intitulado “BBB Dia 101”. O reality show vai completar 100 dias no ar. A edição especial vai ao ar no dia 8 de maio. Pela primeira vez na história do reality, os ex-BBB’s se reencontrarão dentro da casa do programa para celebrar a 21ª temporada.

Continua depois da publicidade

Por algumas horas, eles poderão rever seus lugares prediletos, relembrar e destacar os grandes momentos do confinamento. E poderão, até mesmo, matar a saudade de ver o apresentador do BBB 21 no telão da sala: Tiago Leifert comandará, dos estúdios, esse encontro inédito entre os brothers e sisters da atual edição para festejar os 100 dias do programa. ‘BBB Dia 101’ será exibido no sábado, 8 de maio, com direção geral de Rodrigo Dourado.

Redação

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].