Fluxo global de investimento estrangeiro cai 38% em 2020, a US$ 846 bi, diz OCDE

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Os fluxos globais de investimento estrangeiro direto (IED) caíram 38% em 2020, na comparação com o resultado do ano anterior, a US$ 846 bilhões, segundo cálculos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Com o impacto da pandemia de covid-19, o IED mundial caiu para seu nível mais baixo desde 2005.

Continua depois da publicidade

Em relatório divulgado nesta sexta-feira, a OCDE também destaca que os fluxos de IED no mundo representaram apenas 1% do Produto Interno Bruto (PIB) global no ano passado, a menor marca desde 1999.

No entanto, segundo a entidade multilateral, o investimento estrangeiro direto em economias do G20 que não fazem parte da OCDE diminuiu apenas 9% no período, devido à recuperação econômica na China e na Índia no final de 2020.

Advertisement

“A China ultrapassou os Estados Unidos como principal destino de IED em todo o mundo”, aponta um trecho do relatório.

Continua depois da publicidade

As maiores fontes de saída de IED em 2020, por sua vez, foram EUA, Luxemburgo e Japão.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].