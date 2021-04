Lira afirma que receberá relatório final da reforma tributária na segunda-feira

Por Estadão - Estadão 4

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), garantiu que, na segunda-feira, dia 3, receberá o relatório final sobre a reforma tributária. O texto que reúne uma versão da Câmara, uma do Senado e outra do governo federal sobre as mudanças no sistema de tributação do País está parado no Congresso, com a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

Em publicação no Twitter, Lira reforçou que a reforma tributária é prioridade na Câmara. Segundo ele, a busca por maior facilidade na tramitação do tema “será um item crucial do encaminhamento dessa questão”.

No sábado passado, 24, o presidente da Câmara declarou, na rede social, que a versão final do relatório seria divulgada no dia 3. Em sua avaliação, “o Congresso não pode ficar prisioneiro da paralisia política das guerras legislativas”. “Mais do que nunca, temos de cumprir nosso dever com a sociedade. Como sinalização de que a política do cabo de guerra não vai alterar nossa missão, estaremos tornando pública na segunda-feira, dia 3 de maio, a versão inicial do texto da reforma tributária”, escreveu Lira na ocasião.

Sofia Aguiar

Estadao Conteudo

