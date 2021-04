Mbappé tem lesão na panturrilha e vira dúvida do PSG para semifinal contra o City

Por Estadão - Estadão 5

O Paris Saint-Germain pode ter um importante desfalque na partida contra o Manchester City, na próxima terça-feira, na Inglaterra, pela rodada de volta das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. O clube francês informou nesta sexta que o atacante Kyllian Mbappé teve constatada uma “contratura na panturrilha direita”, sofrida na derrota por 2 a 1 para os ingleses, na última quarta, em Paris.

O desfalque do jogador é certo, no entanto, para o próximo jogo do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, que acontece neste sábado contra o Lens, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pela 35.ª rodada. O time parisiense está em segundo lugar com 72 pontos, um a menos que o líder Lille, que no mesmo dia enfrentará o Nice em casa.

Quem sentirá falta de Mbappé é Neymar. O craque brasileiro exaltou o companheiro de ataque. “Com Kylian Mbappé, nosso relacionamento sempre foi muito bom desde sua chegada. Jogamos juntos há quatro anos e fazemos história. Ele é um jogador de alto nível com quem me divirto muito. Espero que possamos continuar jogando juntos por muitos anos porque é difícil encontrar uma dupla assim. Não vejo melhor dupla no futebol do que nós”, analisou.

“Acho que esse é o melhor PSG em que já joguei desde que cheguei. É uma equipe muito mais preparada e sabe o que fazer. No ano passado fomos bem. Esperamos chegar na final de novo. Estou tranquilo, tenho total confiança na minha equipe, nos meus companheiros vamos chegar lá”, concluiu Neymar.

Além de Mbappé, o Paris Saint-Germain atualizou os boletins médicos de outros dois atletas. O goleiro Letellier foi operado com sucesso após quebrar um dedo da mão e ficará indisponível por quatro semanas. O lateral-esquerdo espanhol Juan Bernat, por outro lado, “continua seu trabalho de recuperação” após grave contusão no joelho.

