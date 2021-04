Setor público tem superávit primário de R$ 4,981 bi em março, revela BC

Por Estadão - Estadão 6

Advertisement

Advertisement

Mesmo sob os efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus, o setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) apresentou superávit primário de R$ 4,981 bilhões em março, informou nesta sexta-feira o Banco Central. Em fevereiro deste ano, havia sido registrado déficit de R$ 11,770 bilhões e, em março de 2020, déficit de R$ 23,655 bilhões.

Continua depois da publicidade

O superávit primário de R$ 4,981 bilhões do setor público consolidado representa o melhor resultado para meses de março desde o ano de 2012, quando o saldo havia positivo havia sido de R$ 10,442 bilhões.

O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento da dívida pública.

Advertisement

O resultado fiscal de março foi composto por um superávit de R$ 3,938 bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS). Já os governos regionais (Estados e municípios) influenciaram o resultado positivamente com R$ 1,096 bilhão no mês. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 957 milhões, os municípios tiveram resultado positivo de R$ 139 milhões. As empresas estatais registraram déficit primário de R$ 53 milhões.

Continua depois da publicidade

A meta do Tesouro para o rombo fiscal do setor público consolidado em 2021 é de R$ 250,89 bilhões. Para o governo central, o déficit estimado é de R$ 247,118 bilhões.

12 meses

As contas do setor público acumulam um déficit primário de R$ 663,084 bilhões em 12 meses até março, o equivalente a 8,79% do Produto Interno Bruto, informou o Banco Central. O déficit fiscal nos 12 meses encerrados em março pode ser atribuído ao rombo de R$ 717,875 bilhões do Governo Central (9,51% do PIB). Os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um superávit de R$ 52,431 bilhões (0,69% do PIB) em 12 meses até março. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 50,105 bilhões, os municípios tiveram um saldo positivo de R$ 2,326 bilhões. As empresas estatais registraram um resultado positivo de R$ 2,361 bilhões no período.

Continua depois da publicidade

Três meses

As contas do setor público acumularam um superávit primário de R$ 51,586 bilhões no ano até março, o equivalente a 2,66% do PIB. O superávit fiscal no ano até março ocorreu na esteira do superávit de R$ 24,587 bilhões do Governo Central (1,27% do PIB). Os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um superávit de R$ 26,395 bilhões (1,36% do PIB) no período. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 23,350 bilhões, os municípios tiveram um saldo positivo de R$ 2,845 bilhões. As empresas estatais registraram um resultado positivo de R$ 605 milhões no período.

Fabrício de Castro e Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].