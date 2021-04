Mundial de Skate Park é cancelado; torneio classificaria atletas para a Olimpíada

Por Estadão - Estadão 5

A World Skate, entidade que comanda o skate profissional no mundo, anunciou nesta quinta-feira o cancelamento do Mundial de Skate Park. O torneio estava previsto para ocorrer no próximo mês de junho e deixará de acontecer por conta da pandemia de covid-19.

A competição daria três vagas diretas à Olimpíada de Tóquio-2020 e contaria pontos para o ranking da modalidade, uma das duas do esporte que estará presente nos Jogos (a outra é a modalidade “street”, que terá seu Mundial em Roma, na Itália, entre os dias 31 de maio e 6 de junho).

“Infelizmente, depois de ter mudado de países-sede duas vezes nos últimos dois meses e trabalhado incansavelmente nas últimas três semanas para encontrar outro local, devemos anunciar o cancelamento do Campeonato Mundial de Skate Park”, afirmou a World Skate em nota oficial.

Com o cancelamento, pode ser que haja apenas mais um torneio para que os atletas do “park” somem pontos no ranking mundial: a Dew Tour, em Des Moines, nos Estados Unidos, entre 17 e 23 de maio. Sem o Mundial, ainda não se sabe como ficarão as vagas olímpicas, se serão mantidas as 16 melhores do ranking mais a vaga do país-sede ou se o número será ampliado para os 20 primeiros, em compensação das quatro que seriam conquistadas no Mundial.

O skate fará a sua estreia nos Jogos Olímpicos em Tóquio. Na modalidade park, o Brasil tem três skatistas no Top 16, tanto na categoria masculina, quanto na feminina, e é favorito para conquistar medalha em ambos.

