Santos renova contrato do meia Kevin Malthus, de 18 anos

Preocupada com o futuro, a direção do Santos antecipou a renovação do contrato do jovem meia Kevin Malthus. O jogador de apenas 18 anos acertou nesta quinta-feira vínculo até 31 de março de 2026. O compromisso anterior terminaria em dezembro de 2022.

Integrante da nova geração dos “Meninos da Vila”, Malthus já ganha suas primeiras oportunidades no time profissional, para o qual foi promovido no início da atual temporada. Ele estreou com a camisa do Santos no empate com o Santo André, por 2 a 2, em fevereiro, no Canindé, pela rodada de abertura do Paulistão.

Desde então, já soma cinco partidas pela equipe principal. “Só tenho que agradecer a Deus, a minha família, meus representantes e ao Santos FC. Agora é trabalhar firme para conquistar meu espaço e fazer minha história com essa camisa tão pesada. Comecei na escolinha Meninos da Vila, depois passei no teste para começar no futsal e depois acabei indo para o campo também. Nisso lá se vão oito anos de clube. E espero que seja só o começo”, disse o jogador.

Natural de Belém (PA), Kevin Malthus começou a jogar aos 5 anos no futsal da Tuna Luso. Ele chegou ao clube da Vila Belmiro em 2013, quando se destacou no futsal. Na sequência, passou a jogar no futebol de campo, pela categoria sub-10.

