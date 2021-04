Conmebol recebe lote de 50 mil doses de vacinas contra a covid-19

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmou que as 50 mil doses de vacinas contra a covid-19 doadas pelo laboratório chinês Sinovac foram recebidas pela entidade. O lote chegou a Montevidéu, no Uruguai, e depois será distribuído para os países da América do Sul.

Continua depois da publicidade

“As vacinas para o futebol sul-americano já chegaram na América do Sul. A Conmebol se tornará a primeira organização civil do mundo a realizar uma vacinação que beneficiará milhares de famílias nos 10 países e representará uma valiosa cooperação com as campanhas de imunização promovidas pelos governos”, publicou o dirigente nas redes sociais, com uma foto sua ao lado da taça da Copa América e na carga das vacinas.

“A vacinação é um grande avanço em direção ao que todos almejamos: a volta plena do futebol, com sua explosão de cor, alegria e paixão, no campo e nas arquibancadas”, escreveu o dirigente. “A Conmebol está trabalhando incansavelmente e nos orgulhamos dos grandes passos que demos até agora”, acrescentou.

Advertisement

As vacinas serão aplicadas nas seleções que disputarão a Copa América e nas equipes que participam de torneios internacionais da Conmebol, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. A entidade também pretende imunizar times masculinos e femininos da primeira divisão dos dez países filiados, assim como árbitros e todos os envolvidos na organização dos eventos.

Continua depois da publicidade

No Brasil, a CBF precisa de uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para receber as doses. Seguindo a Lei nº 14.125/2021, que autoriza a importação de vacinas contra o novo coronavírus em território nacional, os imunizantes terão de ser repassados primeiramente ao SUS, para que sejam incorporados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A pandemia afetou principalmente torneios de seleções organizados pela entidade. No ano passado a Copa América precisou ser adiada. Em 2021, foi a vez de as Eliminatórias sentirem o impacto. As rodadas previstas para março acabaram desmarcadas. Entre competições de clubes, a Libertadores permaneceu paralisada em 2020 por cerca de seis meses.

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].