Santos espera anunciar substituto de Holan antes da 'decisão' com o Bragantino

A diretoria do Santos espera anunciar o substituto de Ariel Holan na direção da equipe antes da ‘decisão’ com o Red Bull Bragantino, sábado, pelo Campeonato Paulista. O time da Vila Belmiro precisa da vitória para manter chances de classificação para as quartas de final da competição nacional.

O Santos é apenas o terceiro colocado no Grupo D, com nove pontos, atrás do líder Mirassol (14) e do Guarani (11). Um outro resultado que não seja a conquista dos três pontos podem eliminar a disputa do Paulistão.

Uma saída de precoce do Estadual poderá coincide com o mau momento do time na Libertadores, competição na qual ainda não somou pontos, após duas rodadas disputadas, com derrotas para o Barcelona de Guayaquil, na Vila, e para o Boca Juniors, em La Bombonera.

Um dos maiores problemas do time santista, além de não contar ainda com um treinador, é a falta de pontaria, pois não faz gols há quatro jogos. Os últimos gols saíram em 18 de abril na vitória sobre a Inter de Limeira. Para se ter uma ideia do mau desempenho ofensivo do time, apenas uma finalização foi correta nos dois jogos disputados até agora na Libertadores.

