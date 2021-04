'BBB 21': participantes se emocionam ao saber de vacinação contra covid-19

Por Estadão - Estadão 29

Os participantes do Big Brother Brasil 21 foram acordados, na manhã desta quarta-feira, 28, com a notícia de que a vacinação contra a covid-19 já teve início no Brasil. Os brothers estão confinados no reality show desde o dia 25 de janeiro e ainda não tinham recebido informações sobre a imunização.

Ao receber camisetas da campanha Vacina Sim, Camilla de Lucas, Fiuk, Gil, Juliette e Pocah se emocionaram. Assim que a paraibana, atual líder, terminou de ler a mensagem, todos comemoraram com muitas palmas, lágrimas e gritos.

“Que cachorrada!”, exclamou Gil, eufórico. “Eu quero dedicar esse momento a todas as pessoas que foram embora por isso, a todas as vidas perdidas, a todas as famílias desfeitas. A todas as pessoas que lutaram e venceram. A gente conseguiu, graças a Deus”, disse Juliette.

“Eu quero agradecer também a todas as pessoas que, nessa pandemia, trabalharam tentando buscar uma cura no mundo inteiro para acabar com isso e finalmente conseguiram”, falou Camilla, pedindo aplausos.

Gilberto também ovacionou os pesquisadores e ressaltou a luta desses profissionais. “Nossa! Que demais, que emoção!”, disse Fiuk. Inclusive, o pai do brother, Fábio Jr, já tomou a vacina em São Paulo, no início do mês de abril.

