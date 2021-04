Fluxo cambial total no ano até 23 de abril é positivo em US$ 9,493 bi, revela BC

Por Estadão - Estadão 4

Advertisement

Advertisement

O fluxo cambial do ano até 23 de abril ficou positivo em US$ 9,493 bilhões, informou o Banco Central (BC). Em igual período do ano passado, o resultado era negativo em US$ 14,733 bilhões.

Continua depois da publicidade

A entrada pelo canal financeiro neste ano até 23 de abril foi de US$ 3,128 bilhões. O montante é fruto de aportes no valor de US$ 164,236 bilhões e de envios no total de US$ 161,108 bilhões. O segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado até 23 de abril ficou positivo em US$ 6,365 bilhões, com importações de US$ 62,618 bilhões e exportações de US$ 68,984 bilhões. Nas exportações estão incluídos US$ 9,274 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 19,030 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 40,680 bilhões em outras entradas.

Advertisement

Abril

Continua depois da publicidade

Depois de encerrar março com entradas líquidas de US$ 1,568 bilhão, o País registrou fluxo cambial positivo de US$ 770 milhões em abril até o dia 23, informou o Banco Central.

O canal financeiro apresentou entradas líquidas de US$ 171 milhões no período. Isso é resultado de aportes no valor de US$ 27,709 bilhões e de retiradas no total de US$ 27,538 bilhões.

No comércio exterior, o saldo de abril até o dia 23 é positivo em US$ 599 milhões, com importações de US$ 11,936 bilhões e exportações de US$ 12,535 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 2,091 bilhões em ACC, US$ 3,297 bilhões em PA e US$ 7,147 bilhões em outras entradas.

Continua depois da publicidade

Semana

O fluxo cambial registrado na semana passada (de 19 a 23 de abril) para o Brasil ficou positivo em US$ 23 milhões, informou o Banco Central. A semana teve um dia útil a menos, em função do feriado de Tiradentes (21 de abril).

O canal financeiro apresentou entrada líquida de US$ 831 milhões na semana, resultado de aportes no valor de US$ 8,387 bilhões e de envios no total de US$ 7,556 bilhões.

No comércio exterior, o saldo na semana passada ficou negativo em US$ 808 milhões, com importações de US$ 4,175 bilhões e exportações de US$ 3,367 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 632 milhões de ACC, US$ 687 milhões de PA e US$ 2,047 bilhões de outras entradas.

Fabrício de Castro

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].