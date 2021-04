Setor de serviços abre 95.553 vagas em março e puxa dados do Caged

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

A abertura líquida de 184.140 vagas de trabalho com carteira assinada em março no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi novamente puxada pelo desempenho do setor de serviços no mês, com a criação de 95.553 postos formais, seguido pela indústria geral, que abriu 42.150 vagas.

Continua depois da publicidade

Já a construção civil abriu 25.020 vagas em março, enquanto houve um saldo de 17.986 contratações no comércio. Na agropecuária, foram criadas 3.535 vagas no mês.

No terceiro mês do ano, 23 Unidades da Federação registraram resultado positivo e apenas quatro tiveram saldo negativo – todas na região Nordeste.

Advertisement

O melhor resultado foi registrado em São Paulo com a abertura de 50.940 postos de trabalho.

Continua depois da publicidade

Já o pior desempenho foi o de Alagoas, que registrou o fechamento de 8.310 vagas em março.

O salário médio de admissão nos empregos com carteira assinada passou de R$ 1.741,89, em fevereiro, para R$ 1.802,65 em março.

Eduardo Rodrigues

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].