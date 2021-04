São Bento busca empate com Novorizontino no fim e 'ajuda' o Palmeiras

Por Estadão - Estadão 6

O Novorizontino perdeu a chance de aumentar a vantagem sobre o Palmeiras na noite desta terça-feira ao empatar com o São Bento, por 1 a 1, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

O pênalti assinalado pelo VAR já nos acréscimos do segundo tempo evitou a sexta vitória seguida do Novorizontino, que segue na vice-liderança do Grupo C, com 18 pontos. Já o São Bento continua sem vencer e é o lanterna do Grupo B, com seis, ainda na zona de rebaixamento.

Pelo primeiro tempo, parecia que o jogo estava sendo realizado em Novo Horizonte. O Novorizontino era quem tinha a posse da bola e criou as principais oportunidades, com Bruno Aguiar acertando o travessão e Douglas Baggio exigindo boa defesa de Luiz Daniel. Já o São Bento apostava no contra-ataque, mas não levou perigo ao goleiro Giovanni.

Disposto a vencer a sexta seguida, o Novorizontino criou boas chances no começo do segundo tempo com Douglas Baggio e Robson, mas o placar só foi aberto aos 20 em chute colocado de Barba. A partida ficou aberta, porque o São Bento precisou ir em busca do empate.

Douglas Baggio perdeu a chance de ampliar e isso animou o time de Sorocaba. Aos 46 minutos, Geovane Itinga cruzou e o braço acertou o braço de Bruno Aguiar, mas o pênalti só foi assinalado após consulta do VAR. Diego Tavares deslocou Giovanni e deixou tudo igual.

O São Bento volta a campo na próxima segunda-feira, no confronto direto contra o Botafogo, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No domingo, o Novorizontino encara o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Os jogos são válidos pela décima rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO BENTO 1 X 1 NOVORIZONTINO

SÃO BENTO – Luiz Daniel; Gabriel, Dirceu, Bruno Leonardo e Julinho (Pablo); Fábio Bahia (Julio Rusch), Allan Dias (Escobar) e Daniel Costa (Kayan); Diego Tavares, Mateus Santos (Ítalo) e Geovane Itinga. Técnico: Marcelo Cordeiro.

NOVORIZONTINO – Giovanni; Felipe Rodrigues, Bruno Aguiar, Robson e Paulinho; Barba (Adilson Goiano), Léo Baiano (Willean Lepo) e Murilo Rangel; Danielzinho (Ricardo Luz), Jenison (Guilherme Queiroz) e Douglas Baggio (Roney). Técnico: Léo Condé.

GOLS – Barba, aos 20, e Diego Tavares, aos 46 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz Flávio de Oliveira.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Aguiar (Novorizontino).

LOCAL – Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).

