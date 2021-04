Guedes: Amanhã tem Caged, vamos continuar criando empregos

Por Estadão - Estadão 9

O ministro da Economia, Paulo Guedes, antecipou nesta terça-feira, 27, que o resultado de março do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de março, a ser divulgado amanhã, às 10h30, deve ser positivo. “A economia está de pé novamente”, comemorou Guedes.

Pesquisa do Projeções Broadcast com 20 instituições para o Caged aponta que o País deve ter gerado vagas formais de emprego pelo terceiro mês consecutivo. As expectativas, no entanto, são de desaceleração ante as vagas geradas em fevereiro. A mediana das projeções é de criação de 150 mil vagas, com apostas que vão de fechamento de 300 mil até abertura de 275 mil postos de trabalho.

Apesar do tom de celebração, o próprio ministro anunciou o relançamento de medidas emergenciais para combater os efeitos econômicos da pandemia de covid-19. Ele citou o programa que permite redução de jornada e salário ou suspensão de contrato, cuja Medida Provisória foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro, e o programa de crédito a micro e pequenas empresas (Pronampe).

“Brasileiros têm de estar unidos. É saúde, emprego e renda”, disse.”Amanhã tem Caged, vamos continuar criando empregos. Teve uma volta forte da pandemia, mas criamos empregos, foi surpresa favorável. Vamos sair do lado de lá, vamos atravessar crise da pandemia, a crise econômica”, disse.

Guedes também procurou destacar o avanço de reformas, mesmo em meio à pandemia. Segundo ele, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), já disse que vai “reativar” a reforma tributária, e a administrativa também deve avançar.

“Podíamos estar brigando, mas quando pandemia veio, enfrentamos, mal ou bem”, afirmou.

Idiana Tomazelli

Estadao Conteudo

