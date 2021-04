Guarani derrota o Santo André e assume lugar do Santos na zona de classificação

Por Estadão - Estadão 9

O Guarani entrou na zona de classificação do Grupo D e jogou o Santos para a terceira posição ao derrotar o Santo André pelo placar de 1 a 0, na noite desta segunda-feira, no Canindé, pela oitava rodada do Campeonato Paulista.

Com o resultado, o Guarani ficou na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos, três atrás do Mirassol e dois na frente do Santos. O São Caetano é o quarto, com três. Já o Santo André ficou na quarta posição do Grupo A, com seis. Botafogo tem sete, Inter de Limeira, nove, e Corinthians lidera, com 21.

Sem vencer há cinco jogo e correndo sérios riscos de rebaixamento, o Santo André começou o jogo pressionando o Guarani e teve duas oportunidades de abrir o placar com Gegê, pelo alto, mas o meia acabou falhando em ambas. Com o passar do tempo, o time campineiro equilibrou as ações e começou a tomar o controle da partida.

Apesar da leve superioridade, o Guarani sofreu com seu poder de criação e assustou apenas duas vezes. Na primeira, Fernando Henrique cortou mal e jogou a bola dos pés de Bruno Sávio, que mandou para fora. O mesmo Bruno foi o grande responsável para o time campineiro tirar o zero do placar.

Aos 32 minutos, Bruno Sávio trabalhou a bola com Matheus Ludke e deu assistência, no meio dos defensores, para Andrigo. O meia fechou os olhos e encheu o pé para conseguir superar o goleiro do Santo André. O atleta balançou as redes nas últimas três vezes que esteve em campo.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente. O Santo André continuou perdendo uma chance atrás da outra para empatar. Tiago Marques recebeu sozinho dentro da área, mas errou a cabeçada e jogou para fora. Gegê também teve uma chance, cara a cara com Rafael Martins. Ele jogou pela linha de fundo.

Em vantagem, o time campineiro foi ‘cozinhando’ o jogo, visando encaixar uma jogada de contra-ataque para liquidar a fatura. O Santo André, por outro lado, foi com tudo para cima, mas deu espaço para o adversário contra-atacar. Matheus Souza disparou em velocidade, invadiu a área e chutou em cima de Fernando Henrique. Na sobra, Rafael Costa mandou para fora.

Nos minutos finais, o Guarani se segurou como pôde para confirmar mais uma grande vitória fora de casa no torneio.

O Santo André volta a campo na quinta-feira, às 22h15, para enfrentar a Ferroviária na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. O Guarani só joga no domingo, frente ao Novorizontino, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

SANTO ANDRÉ 0 X 1 GUARANI

SANTO ANDRÉ – Fernando Henrique; Marcos Martins, Willian Goiano, Rodrigo e Bruno Santos; Fraga (Marino), Caio Rangel (Tiago Marques), PH (Vitinho) e Gegê; Ramon e Minho. Técnico: Alan Dotti (interino).

GUARANI – Rafael Martins; Matheus Ludke (Éder Sciola), Thales, Airton e Eliel; Bruno Silva, Andrigo (Matheus Souza) e Índio; Bruno Sávio (Romércio), Davó (Matheus Costa) e Júlio César (Pablo). Técnico: Allan Aal.

GOL – Andrigo, aos 32 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Francisco

CARTÕES AMARELOS – Fernando Henrique, Marcos Martins, PH e Vitinho (Santo André); Rafael Costa, Rafael Martins e Romércio (Guarani)

LOCAL – Estádio Bruno José Daniel, em Santo André.

