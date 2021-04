Barcos da Guarda Revolucionária Islâmica cercaram navios dos EUA

Por Estadão - Estadão 3

Um grupo de barcos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã cercou dois navios da Guarda Costeira dos Estados Unidos no Golfo Pérsico em 2 de abril, segundo oficiais da Marinha americana. É a primeira vez em um ano que ocorre um incidente como esse.

Segundo as autoridades dos EUA, três barcos de ataque rápido e outro conhecido como Harth 55 cercaram os dois navios da Guarda Costeira americana que patrulhavam águas internacionais na porção sul do Golfo Pérsico.

O barco maior cruzou repetidamente na frente da proa dos dois navios dos EUA, o Monomoy e o Wrangell, chegando a cerca de 70 metros de distância, disseram as autoridades. Isso forçou o Wrangell a fazer manobras defensivas para evitar a colisão, segundo os oficiais da Marinha.

O incidente ocorreu em um momento no qual os EUA e o Irã retomaram as negociações para a renovação do acordo nuclear de 2015. As conversas começaram no início deste mês em Viena. Fonte: Dow Jones Newswires

Estadao Conteudo

