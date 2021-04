Oscar 2021: 'Soul', melhor trilha sonora

Por Estadão - Estadão 9

Soul leva o Oscar de trilha. Os autores são Trent Reznor e Atticus Ross (que também concorreram pela trilha de Mank) e Jon Batiste.

“Este momento é o ponto de culminante de uma série de milagres”, disse Jon Batiste em seu agradecimento.

Cerimônia

Neste domingo, 25, é realizada a cerimônia de entrega do Oscar 2021. Com a pandemia de coronavírus, que obrigou o mundo a adotar o isolamento social, o setor cultural teve de se adaptar rapidamente, como foi o caso das premiações. O Oscar não ficou de fora dessa nova ordem e precisou abrir mão do ritual que antecede a grande festa do cinema, como o tapete vermelho.

Dessa vez, a cerimônia é híbrida e com transmissão de vários locais, como o tradicional Dolby Theatre e também a Estação Ferroviária Central de Los Angeles.

Entre os indicados, destaque para Chadwick Boseman, que concorre a Melhor Ator por sua atuação em A Voz Suprema do Blues, junto com Viola Davis, que disputa a estatueta de Melhor Atriz pelo mesmo filme. Mas Anthony Hopkins brilha em sua atuação no filme Meu Pai e pode ficar com a cobiçada estatueta dourada.

Mariane Morisawa, especial para o Estadão

Estadao Conteudo

