Rio vacina 94,1% dos idosos e vê cair a zero surtos de covid em instituições

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

A prefeitura do Rio informou que concluiu a primeira etapa de vacinação para idosos no sábado, 24, com índice de imunização de 94,1% nessa faixa etária. A meta no início da campanha era vacinar pelo menos 90%. Moradores de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) estiveram entre os primeiros a serem vacinados, e segundo dados da prefeitura o resultado já pode ser visto: não houve nenhum novo surto de covid-19 nessas instituições no mês de abril.

Continua depois da publicidade

Em comparação, foram registrados sete surtos em janeiro, quatro em fevereiro e dois em março. Apesar dos bons números, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) alerta para que a população mantenha os cuidados e pede para que os idosos que ainda não tenham se vacinado procurem os postos de saúde “o mais rápido possível”.

Marcio Dolzan

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Continua depois da publicidade

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].