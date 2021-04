United empata sem gols com Leeds e perde chance de reduzir desvantagem para City

Por Estadão - Estadão 7

Em um jogo ruim e com poucas oportunidades de gol, o Manchester United empatou por 0 a 0 com o Leeds United fora de casa, neste domingo, em duelo da 33ª rodada do Campeonato Inglês e não aproveitou a chance de diminuir a diferença para o líder Manchester City.

Com o resultado, o Manchester United soma 67 pontos e tem dez a menos que o Manchester City, que caminha com tranquilidade para conquistar a Premier League pela quinta vez nos últimos nove anos. Neste domingo, o time de Pep Guardiola enfrenta o Tottenham na final da Copa da Liga Inglesa e pode conquistar o primeira taça da temporada do futebol inglês.

Treinado pelo argentino Marcelo Bielsa, o Leeds faz campanha irregular e é o nono colocado na tabela de classificação, com 47 pontos, livre de qualquer perigo de rebaixamento, mas também distante dos primeiros colocados.

Embora tenha criado mais chances que o Leeds, finalizado 16 vezes, sendo quatro à meta, e tido maior volume de jogo que o adversário, com 56% de posse de bola, o United não fez um bom jogo fora de casa e produziu pouco ofensivamente.

A melhor oportunidade saiu dos pés de Bruno Fernandes. Após linda jogada individual de Aaron Wan-Bissaka pela direita, o meio-campista português recebeu na entrada da área, mas concluiu pra fora, à direita do gol defendido por Meslier.

Também neste domingo, o Burnley abriu distância da zona de rebaixamento ao conseguir uma categórico triunfo. Com show do atacante neozelandês Chris Wood, que anotou três gols, e ainda deu uma assistência, equipe goleou o Wolverhampton fora de casa por 4 a 0 e subiu para a o 14º lugar, com 36 pontos, nove pontos a mais que o Fulham, que abre o grupo do descenso. O Wolves permanece na 12ª colocação, com 41 pontos.

Estadao Conteudo

