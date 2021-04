Favorito em sua terra natal, Djokovic é eliminado no ATP de Belgrado

Por Estadão - Estadão 5

Advertisement

Advertisement

Jogando na cidade onde nasceu e amplo favorito em um torneio pequeno, o número 1 do ranking mundial de tênis, Novak Djokovic, não foi páreo para o russo Aslan Karatsev e acabou sendo eliminado, neste sábado, na semifinal do ATP 250 de Belgrado, na Sérvia. Surpresa das grandes no mundo do tênis.

Continua depois da publicidade

Djokovic caiu para o 28º colocado do ranking, curiosamente, no complexo de tênis que leva o seu nome, Novak Tennis Center, que atualmente é dirigido pelo seu irmão Djordje Djokovic. Mesmo se sentindo plenamente em casa, o sérvio não teve um dia bom diante de Karatsev, a quem havia vencido na semifinal do Aberto da Austrália deste ano.

O russo, grande surpresa da competição de Melbourne, conseguiu se vingar da derrota de alguns meses atrás com um belo triunfo diante do melhor tenista do mundo, em mais de três horas de jogo, fechando pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/4.

Advertisement

Karatsev enfrentará na final do ATP de Belgrado o italiano Matteo Berrettini, 10º do mundo, que conseguiu boa vitória sobre o japonês Taro Daniel, na outra chave da semifinal do torneio, com direito a um “pneu” para fechar o jogo, que terminou em 2 sets a 1, parciais de 6/1, 6/7 e 6/0.

Continua depois da publicidade

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].