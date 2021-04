Santos acerta venda de Soteldo a time do Canadá e se livra de punição da Fifa

Por Estadão - Estadão 6

O Santos acertou neste sábado a venda de Yeferson Soteldo ao Toronto FC, do Canadá, equipe que disputa a Conferência Leste da Major League Soccer (MLS). Com a transferência, o clube se livrou da punição imposta pela Fifa, justamente pela dívida com o Huachipato, do Chile, pela compra do atacante venezuelano em 2019, e pode voltar a contratar.

O Santos informou que repassou sua parte na venda para o time chileno e pagará US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões), para saldar o valor total, dividido em parcelas a partir de junho. Além disso, os empresários não receberão comissão por essa transação e o jogador abriu mão de seus pagamentos devidos pela rescisão do contrato.

O clube também comunicou que ficou acertado que terá direito a 12,5% de uma venda futura do atleta, caso ele seja transferido em definitivo para algum clube de fora da MLS. O Toronto FC vai pagar US$ 6 milhões (cerca de R$ 33,1 milhões) por 75% dos direitos econômicos do jogador.

“Foi uma proposta que o Huachipato também aceitou e, principalmente, que o atleta queria. Não podíamos segurar o Soteldo, diante desse cenário. Na verdade, o Santos comprou, mas nunca pagou”, afirmou o presidente do Santos, Andres Rueda.

O dirigente prometeu que, agora, com o fim da punição, o clube vai se movimentar no mercado para atender aos pedidos do técnico Ariel Holan. Após a derrotar para o Novorizontino na sexta-feira, o treinador argentino deixou claro o desejo de ver o elenco ser reforçado.

“Com este transfer ban resolvido, abrimos uma janela para podermos considerar a contratações pontuais, dentro da responsabilidade financeira que assumimos no clube, de atletas para encorpar o elenco, dada a participação em muitas competições de forma simultânea”, afirmou o presidente santista.

Yeferson Soteldo, 23 anos, chegou ao Santos em janeiro de 2019, vindo da Universidad de Chile. Ele se livrou da desconfiança de parte da torcida por ser um atleta de baixa estatura (1,60m), se adaptando rapidamente à equipe, e logo se tornou um dos principais jogadores do elenco.

No ano passado, o venezuelano recusou propostas de Atlético-MG e Al Hilal, da Arábia Saudita. Neste ano, porém, Soteldo avaliou que havia chegado o momento de deixar o Santos e se mostrou interessado ema atuar no time canadense, com um salário maior do que recebia no Santos. Ele também considera que vai atuar em uma liga em ascensão e atrativa.

O meia-atacante venezuelano deixa o time paulista com 20 gols marcados em 104 partidas disputadas. O técnico Ariel Holan tem Lucas Braga e Ângelo como principais opções no elenco para preencher o espaço deixado pelo venezuelano.

“Temos de agradecer ao Soteldo por esse período no Santos, que tanto nos trouxe alegrias e por sua combatividade em campo. Certamente gostaríamos que ficasse mais e fizesse história com a nossa camisa. Desejamos sorte em seu novo clube”, comentou Rueda.

