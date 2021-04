Coadjuvantes brilham, Nets vencem Celtics na NBA e reassumem liderança do Leste

Por Estadão - Estadão 4

Sem Kevin Durant, machucado, e em noite pouco inspirada de Kyrie Irving, que esteve muito mal no aproveitamento de arremessos, o Brooklyn Nets contou com o brilho dos figurantes Jeff Green e Joe Harris para derrotar o Boston Celtics por 109 a 104 na noite deste sábado e reassumir a liderança da Conferência Leste.

O time de Nova York lidera com uma vitória a mais que o Philadelphia 76ers, segundo colocado. Os Celtics continuam na sexta colocação, seguidos de perto pelo Miami Heat, que também perdeu na rodada.

Fora de casa, o Boston Celtics começou o jogo melhor, mas os Nets reequilibraram as ações no segundo quarto, com um ritmo acelerado, forçando erros do rival e com transições rápidas para assumir a ponta do placar em menos de três minutos.

Harris e Green foram os destaques da franquia de Nova York, com 20 e 19 pontos, respectivamente. Irving, apesar do jogo oscilante, conseguiu um “double-double” de 15 pontos e 11 assistências, além de ter apanhado nove rebotes, todos defensivos.

A equipe da casa fez o sistema defensivo de Boston entrar em colapso e aproveitou as oportunidades para abrir vantagem na liderança, chegando a estar 14 pontos na frente. Jaysom Tatum, quase que sozinho, conseguiu reduzir o prejuízo, mas não o suficiente para os Celtics vencerem. Ele foi o cestinha do jogo e alcançou um “double-double” de 38 pontos e dez rebotes, mas seus companheiros não estiveram à sua altura.

Marcus Smart, aliás, até deu boa contribuição a Tatum, ao ser uma arma importante no garrafão e nos arremessos, mas ele oscilou na partida, estando apagando no primeiro tempo. Os visitantes tentaram ameaçar o rival na reta final, mas, consistente, Joe Harris cresceu na hora decisiva e acertou uma bola de três para garantir o triunfo dos Nets.

Terceiro colocado do Oeste e na caça ao Phoenix Suns e ao Utah Jazz no topo da conferência, o Los Angeles Clippers contou com o protagonismo de Paul George, autor de 33 pontos, para superar fora de casa por 109 a 104 o Houston Rockets, que segue na lanterna e tem a pior campanha entre todas as 30 equipes, com apenas 15 vitórias.

Em uma crescente impressionante, o Washington Wizards se consolidou com um dos postulantes a uma vaga no play-in ao vencer a sétima partida consecutiva. A vítima da vez foi o Oklahoma City Thunder, derrotado por 129 a 109. Russell Westbrook novamente foi o protagonista da noite, com um “triple-double” de 37 pontos, 11 assistências e 11 rebotes. Bradley Beal também foi muito importante para o triunfo, com 33 pontos.

Com torcedores em sua arena após quase 400 dias sem público, o Golden State Warriors novamente saiu de quadra com uma vitória graças ao astro Stephen Curry. O armador teve um início discreto, mas subiu de produção após o intervalo e saiu de quadra como o cestinha com 32 pontos, além de ter pegado oito rebotes no triunfo de 118 a 97 sobre o Denver Nuggets, o segundo seguido em cima do rival do Colorado.

As equipes haviam se enfrentado no último dia 12, com vitória em casa dos Warriors por 116 a 107. Agora, com um novo resultado positivo, o time de San Francisco subiu para a nona colocação no Oeste. Os Nuggets, que tiveram Michael Porter Jr, com 26 pontos, como o grande destaque, ocupam o quarto lugar na mesma conferência e viram ser interrompida a sequência de quatro vitórias na temporada.

Confira os resultados dos jogos de sexta-feira da NBA:

Atlanta Hawks 118 x 103 Miami Heat

Brooklyn Nets 109 x 104 Boston Celtics

Charlotte Hornets 108 x 102 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 104 x 109 Los Angeles Clippers

Oklahoma City Thunder 109 x 129 Washington Wizards

Portland Trail Blazers 128 x 130 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 118 x 97 Denver Nuggets

Veja os jogos da rodada de sábado da NBA:

New York Knicks x Toronto Raptors

Milwaukee Bucks x Philadelphia 76ers

Indiana Pacers x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x San Antonio Spurs

Miami Heat x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers

Utah Jazz x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Houston Rockets

