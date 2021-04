Em jogada de Richarlison, goleiro do Arsenal faz gol contra em vitória do Everton

Por Estadão - Estadão 6

Com uma falha incrível do goleiro Bernd Leno, o Everton venceu o Arsenal, nesta sexta-feira, por 1 a 0, em Londres. Com o resultado, a equipe de Liverpool chegou aos 52 pontos, na oitava colocação e, a seis jogos do final da competição, ainda sonha com uma vaga nas copas europeias da próxima temporada. O time londrino é apenas o nono, com 46 pontos.

O jogo mostrou o motivo das duas equipes estarem em posições intermediárias, com campanhas irregulares na temporada. O primeiro tempo foi digno de dois times medíocres. Erros de passes, de finalizações e cruzamentos.

O melhor lance ocorreu apenas aos 18 minutos. Bukayo Saka recebeu dentro da área pelo lado direito e conseguiu disparar de esquerda para boa defesa de Jordan Pickford. Mas foi só, para desespero do técnico Carlo Ancelotti no banco do Chelsea.

O segundo tempo não tinha chance de ser pior. Ancelotti e Mikel Arteta, técnico do Arsenal, devem ter chamado á atenção de seus atletas, o que melhorou o rendimento das equipes. Os dois time forçaram jogadas pelas laterais do campo e criaram boas chances de marcar.

Em uma dessas boas vindas das pontas, o zagueiro Mason Holgate, do Everton, quase fez contra. Chambers desperdiçou ótima oportunidade, ao errar, livre, a finalização.

O Everton também apostou nas jogadas pelas pontas, principalmente com Richarlison. Após pelo menos quatro jogadas, o brasileiro foi mais uma até a linha de fundo e cruzou. A bola bateu na perna direita do goleiro Bernd Leno e entrou, motivando o árbitro Jon Moss a indicar gol contra, aos 31 minutos.C

