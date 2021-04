Para Casa Branca, discurso de Bolsonaro na Cúpula do Clima foi 'passo adiante'

Por Estadão - Estadão 3

O governo dos Estados Unidos está satisfeito com o discurso do presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, na Cúpula do Clima, organizada pelo mandatário norte-americano, Joe Biden, disse a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. De acordo com ela, o chefe do Palácio do Planalto “reconheceu a importância” de proteger a Amazônia, ao assegurar o objetivo do País de atingir a neutralidade climática até 2050.

“Estamos ansiosos para continuar o diálogo com o Brasil, e sentimos que o discurso dele Bolsonaro foi um passo adiante” na proteção ao meio ambiente, disse Psaki, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira.

A porta-voz ainda elogiou o compromisso do governo brasileiro de dobrar repasses a órgãos ambientais, de forma a eliminar o desmatamento ilegal no País até 2030, outra promessa de Bolsonaro feita durante a Cúpula do Clima.

Segundo Psaki, a Casa Branca também concorda com a importância da participação de populações indígenas na preservação das florestas brasileiras, bem como do papel do setor privado para atingir os objetivos ambientais em todo o mundo, pontos abordados por Bolsonaro na quinta-feira.

Quanto às metas americanas para mitigar as mudanças climáticas, a porta-voz da Casa Branca disse que elas podem ser atingidas mesmo sem a aprovação do pacote de infraestrutura de Biden, orçado em US$ 2,3 trilhões.

Psaki citou parcerias com o setor privado e ações executivas, além de outras propostas legislativas, como algumas das ferramentas que podem ajudar os EUA a cumprir seus objetivos de preservação ambiental.

