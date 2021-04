Nadal oscila contra Nishikori, mas vence e se classifica às quartas em Barcelona

Por Estadão - Estadão 7

Maior favorito ao título do ATP 500 de Barcelona, disputado em quadras de saibro na Espanha, Rafael Nadal parecia que teria uma partida tranquila nesta quinta-feira contra o japonês Kei Nishikori, pelas oitavas de final. Mas o atual número 3 do mundo teve que suar e jogar um terceiro set para bater o rival, 39.º colocado do ranking, para garantir vaga nas quartas.

Nadal, 11 vezes campeão do torneio espanhol e 60 em competições disputadas no saibro, superou o ex-Top 5 e bicampeão em Barcelona (2014 e 2015) por 2 sets a 1 – com parciais de 6/0, 2/6 e 6/2, depois de 2 horas e 19 minutos na quadra central do complexo que leva justamente o seu nome. Agora são 449 vitórias e apenas 41 derrotas na sua superfície favorita.

Seu adversário nas quartas de final será o britânico Cameron Norrie, número 58 do mundo, que vencia o belga David Goffin, 12.º colocado do ranking da ATP, por 6/0 e 3/5 quando o adversário abandonou por lesão. Nadal o derrotou no único encontro até agora no circuito profissional, que foi neste ano na terceira rodada do Aberto da Austrália.

Com mais facilidade, o cabeça de chave 2 passou às quartas de final. Depois de conquistar em Montecarlo seu primeiro Masters 1000, o grego Stefanos Tsitsipas segue ampliando a invencibilidade. Nesta quinta-feira, chegou à sétima vitória seguida, derrotando o australiano Alex de Minaur em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/3.

Tsitsipas terá um bom desafio pela frente contra o canadense Felix Auger-Aliassime, que levou a melhor sobre o compatriota Denis Shapovalov com autoridade, marcando parciais de 6/2 e 6/3. Será a sexta vez que os dois se cruzarão pelo circuito profissional, mas apenas a primeira sobre a terra batida.

OUTROS JOGOS – Maior colecionador de vitórias da temporada, o russo Andrey Rublev colocou mais um triunfo na conta. Nesta quinta-feira, ele teve trabalho com o espanhol Albert Ramos Viñolas, pelas oitavas de final, mas bateu o experiente rival depois de quase 2 horas e 30 minutos, fechando o jogo com o placar de 6/4, 6/7 (4/7) e 6/4.

Nas quartas de final, o russo de 23 anos terá pela frente o italiano Jannik Sinner, que levou a melhor sobre o espanhol Roberto Bautista Agut por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (11/9) e 6/2.

