Rui Costa (PT) diz que Estados vão adotar medidas para preservar meio ambiente

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou que os Estados vão adotar medidas e estratégias para preservar e valorizar o meio ambiente. Segundo ele, a carta assinada por governadores nesta semana e entregue ao embaixador dos Estados Unidos, Todd Chapman, está alinhada aos objetivos da Cúpula do Clima, evento que acontece nesta quinta-feira, 22.

Em publicação no Twitter, Costa avalia que o Brasil, apesar de ser signatário de grandes acordos internacionais ligados à biodiversidade e ao clima, conta com uma gestão “equivocada” do governo federal que não respeita as convenções e os compromissos assinados com os mundo. “Falta investimento, fiscalização e responsabilidade”, declara.

No documento elaborado pela coalizão Governadores pelo Clima, é proposta uma atuação conjunta, em cooperação direta com o governo norte-americano, em torno de ações pelo equilíbrio climático e pela redução de desigualdades. De acordo com o governador da Bahia, estão listados onze compromissos da região Nordeste com a questão climática e de proteção do meio ambiente, “em alinhamento com propostas de desenvolvimento econômico e social com o planeta”.

“Vamos adotar medidas e estratégias para preservar e valorizar este nosso bem maior”, afirmou.

Nesta manhã, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou na Cúpula do Clima. Como mostrou o Broadcast Político, Bolsonaro pediu ajuda financeira à comunidade internacional e cobrou “a justa remuneração pelos serviços ambientais prestados pelos bioma brasileiros ao planeta”.

Sofia Aguiar

Estadao Conteudo

