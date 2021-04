EUA lançam plano de financiamento internacional para combater mudanças climáticas

Por Estadão - Estadão 4

Os Estados Unidos lançaram oficialmente nesta quinta-feira, 22, o Plano Americano de Financiamento Internacional do Clima, que provê a países em desenvolvimento recursos para combater as mudanças climáticas. O projeto foi relevado mais cedo pelo presidente americano, Joe Biden, durante discurso na Cúpula do Clima, evento organizado pela administração democrata com mais de 40 líderes globais.

De acordo com documento oficial da Casa Branca, enviado nesta quinta-feira à imprensa, os EUA vão dobrar, até 2024, os recursos públicos voltados a iniciativas sustentáveis em países em desenvolvimento. O valor terá como base comparativa o financiamento aplicado durante a segunda metade do governo Barack Obama, que teve Biden como vice-presidente. “Vamos trabalhar em estreita colaboração com o Congresso para cumprir essas metas”, acrescenta a nota do governo. Qualquer contingente do orçamento público americano a ser destinado a essa finalidade precisará de aval do Parlamento em cada ano fiscal.

As diretrizes do Plano Americano de Financiamento Internacional do Clima vão orientar agências reguladoras dos EUA a como carimbar repasses a outros países, a partir de critérios detalhados. A ideia também é aglutinar, ao fundo, recursos de outras nações e da iniciativa privada, como forma de ampliar a quantidade o nível de financiamento a iniciativas sustentáveis.

Eduardo Gayer

Estadao Conteudo

