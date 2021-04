Comer muito rápido pode sabotar a dieta

Por Estadão - Estadão 6

Manter uma alimentação saudável é um dos pilares para quem buscar a conquista da desejada qualidade de vida. Assim como a prática de atividade física, manter uma dieta equilibrada faz toda a diferença para quem busca perder alguns quilos na balança. Além da combinação perfeita entre os alimentos, a forma como os produtos são consumidos também exige atenção.

Por isso, mastigar corretamente tem relação direta com os resultados da dieta. Portanto, quem costuma comer muito rápido na hora do almoço para aproveitar o tempo extra para realizar outras atividades precisa rever esse hábito.

Orientação

A mastigação correta está relacionada com a sensação de saciedade. Isso porque o cérebro leva cerca de 20 minutos para identificar esta sensação. Dessa forma, quem come muito rápido pode acabar consumindo mais do que o necessário.

Em linhas gerais, é indicado mastigar entre 20 e 30 vezes cada porção de alimento colocada na boca. Alguns alimentos exigem uma mastigação melhor do que outros. Um pedaço de carne, por exemplo, exige mais do que uma porção de feijão.

Mastigar corretamente os alimentos também contribui com a digestão, facilitando assim todo o processo. Isso evita uma sobrecarga do corpo na realização desse trabalho.

Quem deseja emagrecer, portanto, precisa consumir os alimentos certos com a mastigação correta. Lembre-se de consultar um médico especializado para a 7realização dos examines necessários, assim como contar com a ajuda de um nutricionista para a criação do cardápio saudável. Por fim, pratique atividade física regularmente.

