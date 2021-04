Credit Suisse será investigado por caso Archegos

Por Estadão - Estadão 4

A Autoridade Supervisora do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) anunciou nesta quinta-feira que abriu “procedimentos de execução” contra o Credit Suisse devido às perdas registradas pelo banco com o colapso do fundo Archegos Capital. O órgão pretende investigar “possíveis deficiências na gestão de risco” do banco.

A FINMA informou que vai nomear um agente independente para apurar o assunto no Credit Suisse. A autoridade reguladora também determinou uma série de medidas de curto prazo ao banco, incluindo ações para redução de risco e de sobretaxas de capital e reduções ou suspensões de componentes variáveis de remuneração. As medidas não foram detalhadas.

