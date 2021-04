Inter de Limeira vence Ituano e interrompe série negativa no Paulistão

Por Estadão - Estadão 3

Advertisement

Advertisement

Na luta para fugir das últimas posições e para interromper uma sequência negativa de três derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, a Inter de Limeira se saiu melhor ao vencer o Ituano, por 1 a 0, nesta quarta-feira. O jogo, válido pela sétima rodada, foi disputado no estádio Major Levy Sobrinho, na cidade de Limeira.

Continua depois da publicidade

A Inter agora soma seis pontos, em terceiro lugar no Grupo A, enquanto o Ituano continua com sete pontos, porém, na lanterna do Grupo C, atrás de Palmeiras (9), Novorizontino (14) e Red Bull Bragantino (20).

Os dois técnicos escalaram seus times com mudanças, no mesmo esquema 4-3-3. Mas quem tomou a iniciativa ofensiva desde o princípio foi o Ituano, criando chances e até balançando as redes aos 17 minutos com Bruno Lopes. O gol, porém, acabou anulado por um toque no braço de Gabriel Taliari.

Advertisement

O domínio em campo era total dos visitantes, mas, de repente, a Inter acordou. Aos 37 minutos, quando Igor Henrique arriscou o chute de fora da área, a bola saiu fraca, mas raspou na trave direita de Pegorari e saiu. Um susto.

Continua depois da publicidade

O gol saiu aos 46 minutos num lançamento longo pelo lado direito para Felipe Saraiva, que fez o passe para Matheus Alexandre, já dentro da área. O recuo ficou com Roger, que ajeitou para o chute de bico de Felipe Saraiva. A bola ainda desviou no corpo de Rondinelly e entrou.

A vantagem no placar parece ter dado confiança aos jogadores da Inter, fazendo efeito contrário ao Ituano, que passou a ser dominado no início do segundo tempo. A única chance real para empatar surgiu aos 36, quando o zagueiro Léo Santos apareceu na área para cabecear após escanteio e acertou a trave. Depois do susto, a Inter tratou de se defender e segurar a vitória reabilitadora.

Os dois times entram em campo agora pela oitava rodada. No domingo, o Ituano recebe o Palmeiras, a partir das 22h15. Na segunda-feira, a Inter vai enfrentar a Ponte Preta, em Campinas, a partir das 20 horas.

Continua depois da publicidade

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA 1 x 0 ITUANO

INTER DE LIMEIRA – Jefferson Paulino; Matheus Alexandre, Renan Fonseca, Thalisson Kelven e Rafael Santos; Deivid (Balardin), Igor Henrique e Rondinelly (Thiaguinho); Lucas Batatinha (Welinton), Roger (Pedro do Rio) e Felipe Saraiva (Bruno Xavier). Técnico: Thiago Carpini.

ITUANO – Pegorari; Jeferson, Léo Santos, Suéliton e Mário Sérgio; Bruno Lima (André Castro), Fillipe Soutto (Fernando Medeiros) e Gabriel Taliari (Roni); Bruno Lopes (Fernandinho), Victor Rangel e Iago Dias (Branquinho). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOL – Rondinelly, aos 46 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thalisson Kelven, Renan Fonseca e Deivid (Inter); Léo Santos e Roni (Ituano).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].