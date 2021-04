No feriado, Bolsonaro almoça com ministros e posa para foto com #FicaSalles

Por Estadão - Estadão 7

Advertisement

Advertisement

O presidente da República Jair Bolsonaro aproveitou o feriado desta quarta-feira, 21, para participar de um almoço na casa do Ministro das Comunicações, Fábio Faria. Após o comes e bebes, o anfitrião postou nas redes sociais uma foto reunindo boa parte do primeiro escalão do governo, todos sem máscara, com a hashtag #FicaSalles.

Continua depois da publicidade

A publicação é uma defesa do governo ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também presente no almoço. Ele é hoje alvo de um tuitaço ao qual deu visibilidade na noite de terça-feira, 20, quando compartilhou, em tom irônico, a convocação da manifestação virtual por sua saída do cargo, e decidiu rebater uma publicação da cantora Anitta.

Após a artista fazer uma publicação com a hashtag #ForaSalles, chamando o ministro de “desserviço” ao meio ambiente, Salles respondeu. “Fica na sua ai, ô Teletubbie!”, escreveu em comentário seguido pela hashtag #FicaSalles, usada por apoiadores do governo em reação ao tuitaço. O movimento acontece ainda um dia antes da Cúpula dos Líderes sobre o Clima, onde o Brasil tem sido alvo de críticas.

Advertisement

Além de Anitta, o movimento teve adesões no Twitter de políticos da oposição e celebridades, entre nomes como a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, o compositor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil e a ativista defensora dos animais Luisa Mell.

Continua depois da publicidade

Em resposta a Anitta, o secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Jorge Seif Júnior, também aproveitou o almoço de hoje, com costela no cardápio, para demonstrar seu apoio a Salles. Ele postou uma foto dando um beijo em Salles e escreveu: “@Anitta tá com ciúmes? #FicaSalles #BeijoHetero”.

O encontro ministerial desta quarta-feira, dia do aniversário de Brasília, segundo fontes, não teve motivação especial e contou ainda com a breve visita do presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do presidente do partido, senador Ciro Nogueira (PI).

Camila Turtelli

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].