Bolsas de NY fecham em alta com foco em retomada econômica, apesar de cautela

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 21, depois de terem começado o pregão sem direção única. Durante a primeira parte do dia, predominou a cautela com a piora da pandemia de covid-19 em alguns países, como Índia e Japão. No entanto, os índices acionários firmaram alta à tarde, quando o foco do mercado mudou para os sinais de retomada econômica nos Estados Unidos. Os investidores também continuaram acompanhando a temporada de balanços corporativos.

Continua depois da publicidade

Após duas sessões de realização de lucros, o Dow Jones avançou 0,93%, a 34.137,31 pontos, o S&P 500 também subiu 0,93%, a 4.173,42 pontos, e o Nasdaq registrou alta de 1,19%, a 13.950,22 pontos.

Com a redução da cautela nos mercados internacionais, ações de empresas dos setores que foram mais impactados pela aversão a risco do começo da semana registraram ganhos. O papel da American Airlines subiu 3,14%, depois de ter recuado 5,48% ontem, e o da Delta Airlines avançou 2,81%, após uma queda de 3,68% na sessão anterior.

Advertisement

“Uma semana tranquila de dados e eventos resultou até agora em uma semana tranquila para os mercados”, afirmam analistas do banco americano Citi. Os investidores, contudo, continuaram de olho nas divulgações de balanços. A ação da Verizon, que divulgou o resultado do primeiro trimestre hoje, recuou 0,43%.

Continua depois da publicidade

O papel da Netflix, por sua vez, registrou perda de 7,40%. A plataforma de streaming informou ontem que seu lucro líquido deu um salto de 140% no primeiro trimestre do ano, na comparação anual. No entanto, o número de novos usuários decepcionou. Globalmente, a empresa ganhou 3,98 milhões de novos assinantes líquidos entre janeiro e março deste ano, mas a previsão era de que registrasse 6,3 milhões de novos clientes, de acordo com o analista chefe de mercado da CMC Markets, Michael Hewson.

A ação da Whirlpool, que divulga o balanço hoje após o fechamento do mercado em Nova York, recuou 0,80%.

Apesar da redução da cautela, os riscos da pandemia de covid-19 para a recuperação econômica continuam no radar. De acordo com a imprensa local da Índia, o país registrou nas últimas 24 horas o recorde de 2.023 mortes pela doença.

Continua depois da publicidade

Nos EUA, apesar da alta recente no número de novos casos de infecção por coronavírus, a vacinação tem avançado. O presidente americano, Joe Biden, anunciou hoje que o país aplicou 200 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 nos 100 primeiros dias de seu governo.

Biden lembrou que a meta inicial, de aplicar 100 milhões de doses do imunizante contra o coronavírus, foi alcançada 58 dias após sua posse como presidente, o que permitiu dobrar a aposta. “Conseguimos”, comemorou.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].