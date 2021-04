Diogo Nogueira anuncia live em comemoração ao seu aniversário de 40 anos

Por Estadão - Estadão 8

Diogo Nogueira anunciou que irá fazer uma live em seu canal do Youtube neste domingo, 25, às 12h. A apresentação será para comemorar seu aniversário de 40 anos, que o cantor completa na segunda-feira, 26.

“Um tempo desafiador e de coragem para mudar o que precisamos mudar”, diz Diogo Nogueira

O show online terá o espírito de um almoço de família, com Diogo preparando a comida, brincadeiras e bolo de aniversário. O sambista também irá interagir com os fãs e terá várias surpresas preparadas pela produção.

“Desde 1981, comemorando a vida. Só agradeço, mais do que nunca! Então meu presente para vocês é Live de Aniversário. É, galera, chegou a minha vez de fazer 40, no mesmo ano que meu pai faria 80. E claro que quero dividir esse momento com vocês”, revelou Diogo em publicação no Instagram .

A celebração também é pelo João Nogueira, pai do artista que morreu em 2000, e faria 80 anos no dia 12 de novembro deste ano. Além disso, o vinil de sucesso de João, Homem dos Quarenta, também faz 40 anos em 2021.

Diogo fez sua primeira live no ano passado, também para comemorar seu aniversário. De lá pra cá, foram mais de 10 milhões de views em suas sete apresentações online.

