Caio é eliminado do 'BBB 21' com 70,22% dos votos

Ao todo, 62.170.477 telespectadores votaram no paredão desta terça-feira, 20, no Big Brother Brasil 21. Com 70,22%, Caio foi o eliminado. Quem disputou a berlinda com ele foi Fiuk, 27,99% dos votos, e Gil do Vigor, com 1,79%.

No discurso de eliminação, Tiago Leifert deu a entender que, para estar no BBB, não dá para ficar com o pensamento fora da casa: “não dá pra jogar falando que você tem uma vida lá fora. Não dá pra você ficar dizendo o tempo inteiro pro público que você tá com um pé aí dentro e outro lá fora”, disse o apresentador.

Depois disso, Caio já se levantou do sofá, mesmo sem o nome dele ser anunciado como o escolhido pelo público. Quando se dirigia em direção à porta de saída do reality, Caio deu um recado.

“Como o Tiago falou, eu tinha um pé lá fora. Talvez eu não precisaria, talvez fui julgado. Não consigo não ter isso. De toda forma, agradeço. Foi um sonho”, declarou. Ao longo do programa, o participante sempre mencionava a esposa e as filhas que o aguardavam em casa. Também ameaçou abandonar o jogo diversas vezes.

