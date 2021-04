Arrascaeta decide em retorno e Fla bate Vélez Sarsfield fora pela Libertadores

Por Estadão - Estadão 6

Após desfalcar o Flamengo nos últimos dois jogos, Arrascaeta voltou em grande estilo. O meia uruguaio marcou o gol da virada sobre o Vélez Sarsfield, por 3 a 2, nesta terça-feira, na estreia da equipe carioca na Copa Libertadores. Willian Arão e Gabriel, de pênalti, marcaram os outros gols do time brasileiro no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

Arrascaeta havia perdido as duas partidas anteriores do Fla por conta de um imbróglio relativa à renovação do seu contrato. Superada a questão, ele fez um primeiro tempo discreto, mas cresceu na etapa final e marcou um belo gol para garantir a vitória da equipe carioca no Grupo G. De quebra, alcançou a marca de quatro gols em quatro jogos pelo time na temporada 2021.

O Flamengo já volta a campo pela Libertadores na terça da próxima semana. O adversário será o Unión La Calera, em sua estreia em casa, no Maracanã. Na equilibrada chave, o campeão de 2019 ainda terá pela frente a LDU nesta fase de grupos.

Com a volta de Arrascaeta no meio e Gustavo Henrique no lugar do suspenso Rodrigo Caio, o Flamengo foi surpreendido pela forte marcação do Vélez Sarsfield no primeiro tempo. Os argentinos adiantaram o time, impuseram pressão sobre os zagueiros e praticamente não deixaram a equipe brasileira jogar nos primeiros 30 minutos de jogo.

Ao mesmo tempo, buscavam uma brecha para abrir o placar. Este espaço surgiu aos 20, em jogada do ataque argentino sobre Gustavo Henrique, que viu Janson abrir o placar, que confirmava o domínio dos anfitriões. O Fla só conseguiu ameaçar o gol de Hoyos aos 30, numa chance dupla de Gabriel, que desapareceu no restante da etapa. Bruno Henrique tampouco aparecia.

A “ausência” do ataque rubro-negro era mais mérito dos argentinos do que falha dos brasileiros. Isso porque a marcação começava no próprio ataque do Vélez, que não deixava Diego e Gerson jogarem. A dupla costuma iniciar qualquer jogada mais perigosa do Flamengo. Mas, com o passar do tempo, o cansaço atingiu os homens de frente do Vélez e Gerson passou a ganhar espaço nos minutos finais.

Na primeira oportunidade, o volante descolou lindo passe para o zagueiro Willian Arão, que passou despercebido na área argentina, aparecendo sem qualquer marcação. Com tranquilidade, bateu no canto e empatou o duelo aos 42 minutos. Na sequência, Gerson protagonizou outro bom passe para Everton Ribeiro. Muito abaixo do esperado no primeiro tempo, o meia, ao invés de finalizar, quase na pequena área, tentou passe inexplicável para Bruno Henrique, sem sucesso. Desperdiçou, assim, chance preciosa para virar o placar.

O segundo tempo começou com roteiro semelhante ao do primeiro. A zaga do Fla falhou após cobrança de escanteio, Gianetti escorou e novamente Janson cabeceou para o gol. Mas, desta vez, a reação rubro-negra foi mais ágil. Gabriel empatou em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo.

A igualdade esquentou o jogo, mais pegado e recheado de faltas. Os argentinos tentavam valorizar cada marcação do árbitro a seu favor, com as velhas provocações. Aos 40, Mancuello (ex-Flamengo) acertou carrinho por trás em Gabriel e foi expulso de campo apenas dois minutos após entrar em campo.

O lance já refletia os exageros do Vélez após o terceiro gol do Fla. A virada veio minutos antes, aos 34, em bela finalização de Arrascaeta, de fora da área. Mais concentrado, o time brasileiro administrou a vantagem numérica e no placar e não teve problemas para confirmar o favoritismo.

FICHA TÉCNICA:

VÉLEZ SARSFIELD-ARG 2 x 3 FLAMENGO

VÉLEZ SARSFIELD – Hoyos; Brizuela (De la Fuente), Giannetti, Abram; Guidara (Monzón), Cáseres (Bouzat), Galdames e Thiago Almada (Orellano), Ortega (Mancuello); Lucero e Janson. Técnico: Maurício Pellegrino.

FLAMENGO – Diego Alves; Isla, Willian Arão, Gustavo Henrique (Bruno Viana) e Filipe Luís; Diego, Gerson (Hugo Moura), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro) e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Janson, aos 20, e Willian Arão, aos 42 minutos do primeiro tempo. Janson, aos 8, e Gabriel (pênalti), aos 16, e Arrascaeta, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cáseres, Lucero, Gustavo Henrique, Diego Alves, Almada, Gabriel Batista (no banco de reservas), Hoyos, Galdames, Bruno Henrique, Diego.

CARTÃO VERMELHO – Mancuello.

ÁRBITRO – Wilmar Roldán (COL).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina.

