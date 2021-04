Índice de casos de covid testados em farmácias sobe para 21% na última semana

Por Estadão - Estadão 8

O levantamento semanal da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) aponta mais um aumento porcentual nos testes positivos para covid-19 no varejo farmacêutico. O índice geral de casos confirmados chegou a 21% na última semana, ante 16% após os resultados de janeiro, 18% no fim de fevereiro e 20% em março. Em dezembro, o porcentual era de 15%.

No intervalo de 5 a 11 de abril, foram realizadas 263.570 testagens, sendo que em 62.990 (24%) houve diagnóstico da covid-19. “Embora a procura tenha sido menor em relação às três semanas anteriores, a quantidade de casos positivos nesse período permanece em 24%, o que demonstra a resiliência da doença, ao mesmo tempo em que ratifica a relevância das farmácias para permitir a identificação do vírus”, aponta Sérgio Mena Barreto, CEO da Abrafarma, em nota.

Na análise geográfica, cinco Estados permanecem com o patamar de casos positivos acima de 30% ao longo de todo esse ano. São eles o Acre (37%), Ceará (34%), Pará (34%), Pernambuco (31%) e Rio Grande do Norte (31%). Apenas Amapá (19%), Santa Catarina (19%) e Roraima (17%) têm índices abaixo de 20%.

No acumulado desde 28 de abril de 2020, data da implementação do serviço de testagens, as farmácias computaram 5,312 milhões de atendimentos, com 1,093 milhão de resultados positivos.

