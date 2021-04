Emissões globais de gás carbônico devem registrar 2º maior avanço da história

Por Estadão - Estadão 2

Advertisement

Advertisement

As emissões globais de gás carbônico caminham em 2021 para o segundo maior avanço da história, de acordo com novo relatório da Agência Internacional de Energia (AIE). O levantamento aponta que as emissões globais de dióxido de carbono relacionadas à energia devem aumentar 1,5 bilhão de toneladas neste ano em comparação com 2020, puxadas por uma recuperação forte na demanda por carvão para gerar eletricidade.

Continua depois da publicidade

As emissões devem assim reverter boa parte do declínio do ano passado, causado pela pandemia da covid-19. O recorde de avanço anual das emissões ocorreu em 2010, durante a recuperação da crise financeira global.

A AIE estima que as emissões de gás carbônico aumentarão em quase 5% neste ano, para 33 bilhões de toneladas, diante sobretudo do aumento na demanda por carvão (de 4,5%), que se aproxima de seu pico histórico de 2014, nota a entidade.

Advertisement

A agência afirma que os números são um alerta “de que a recuperação econômica da crise da covid é atualmente insustentável para nosso clima”, segundo o diretor executivo da AIE, Fatih Birol. “A menos que governos pelo mundo se mexam rápido para começar a cortar emissões, devemos enfrentar situação ainda pior em 2022”, advertiu Birol, considerando a cúpula de líderes sobre o clima organizada nesta semana pelos EUA como “um momento crucial para compromisso com ações claras e imediatas”.

Continua depois da publicidade

A demanda global por energia deve aumentar 4,6% em 2021, puxada por mercados emergentes. O petróleo também tem aumento na demanda, mas deve ficar abaixo do pico de 2019, com o setor de aviação ainda pressionado, nota a AIE.

Gabriel Bueno da Costa

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].