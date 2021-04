WSJ: governo Biden estuda exigir redução de nicotina em cigarros vendidos nos EUA

Por Estadão - Estadão 5

O governo do presidente dos EUA, Joe Biden, está considerando exigir que empresas de tabaco reduzam a nicotina em cigarros vendidos no país a níveis em que a substância não seja mais viciante, segundo fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal.

A política está sendo estudada num momento em que se aproxima o prazo para Washington declarar suas intenções sobre outra questão da indústria de tabaco: a proibição ou não de cigarros mentolados.

A agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA, conhecida como FDA, deve responder em juízo até 29 de abril se pretende vetar mentolados, como foi solicitado numa petição pública. O governo americano pondera se deve proibir os mentolados ou exigir a redução de nicotina – ou talvez adotar as duas medidas, de acordo com as fontes. Fonte: Dow Jones Newswires.

