Frederico Trajano, do Magazine Luiza, vira sócio do site jornalístico Poder360

O executivo Frederico Trajano, acionista e presidente do Magazine Luiza, virou sócio do site de jornalismo Poder360, de Fernando Rodrigues. Trata-se de um investimento individual do empresário, que comprou 25% do negócio.

As partes não revelaram o valor do investimento de Trajano. O aporte será investido na expansão do negócio, afirmou o Poder360, em comunicado.

Em comunicado, Frederico Trajano afirmou que a participação no veículo está em linha com suas crenças pessoais. “Acredito no jornalismo profissional como um dos pilares da democracia e do aperfeiçoamento das instituições e tenho total afinidade com os princípios editoriais do veículo: isenção, apartidarismo, independência, qualidade e credibilidade das informações publicadas e foco no interesse público.”

Ainda de acordo com o comunicado, a operação inclui uma cláusula específica que assegura independência jornalística ao Poder360.

