Biden diz que está preparado para fazer concessões no pacote de infraestrutura

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira que está preparado para fazer concessões na negociação do pacote de infraestrutura de US$ 2,3 trilhões. “Com sorte, chegaremos a um consenso, pelo menos em termos gerais”, declarou o democrata antes de uma reunião com deputados e senadores tanto de seu partido quanto da oposição.

Continua depois da publicidade

Uma das principais divergências entre democratas e republicanos quando se trata da proposta trilionária da Casa Branca para gastos em obras é o aumento de impostos.

Biden sugeriu uma elevação do tributo cobrado das empresas de 21% para 28%, mas a medida não agrada ao Partido Republicano.

Advertisement

“Falaremos, primeiro, sobre o que deve estar incluído no pacote. E também sobre como pagar por isso. É nisso que trabalharemos hoje nessa reunião com um grupo bipartidário de parlamentares da Câmara e do Senado”, afirmou Biden à imprensa.

Continua depois da publicidade

Em uma coletiva nesta segunda-feira, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o governo está disposto a ouvir as ideias da oposição e de democratas que estão mais à esquerda no partido sobre o pacote de infraestrutura.

Iander Porcella

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].