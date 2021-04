Média móvel trimestral do IBC-Br sobe 1,25% em fevereiro na série com ajuste

Por Estadão - Estadão 8

Advertisement

Advertisement

A média móvel trimestral do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) subiu 1,25% em fevereiro, na série com ajuste sazonal. Em janeiro, o indicador havia registrado alta de 0,94%. Os dados gerais do índice foram divulgados na manhã desta segunda-feira, 19, pelo Banco Central.

Continua depois da publicidade

Bastante observada pelos economistas do mercado financeiro, a média móvel do IBC-Br costuma ser usada como indicativo de tendências para o índice.

O porcentual desta segunda-feira refletiu a comparação entre o trimestre encerrado em fevereiro e o trimestre encerrado em janeiro.

Fabrício de Castro

Estadao Conteudo

Copyright © 2021 Estadão Conteúdo. Todos os direitos reservados.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].